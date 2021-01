Air France KLM : sixième séance de baisse

(Boursier.com) — Sixième séance consécutive de repli pour Air France KLM qui abandonne encore 4% à 4,5 euros ce lundi. A l'image de l'ensemble des valeurs liées au transport et au tourisme, le titre souffre de la propagation de la pandémie de Covid-19 et des multiples mesures mises en place par les différents gouvernements pour y faire face. La menace d'un troisième confinement en France ne pousse guère plus à l'optimisme. La seule petite éclaircie du moment pour le groupe franco-néerlandais est venue des Pays-Bas où la direction de KLM et le gouvernement local ont trouvé un compromis pour permettre à la compagnie hollandaise de poursuivre ses vols long-courriers.

Le partenaire d'Air France avait annoncé la semaine passée qu'il serait contraint d'annuler tous ses vols long-courriers sans un assouplissement pour ses équipages des dernières décisions du gouvernement batave pour tenter d'endiguer la pandémie.

Après de longues négociations avec l'Institut national néerlandais pour la santé publique et l'environnement et La Haye, KLM a finalement obtenu que ses PNC et pilotes soient dispensés d'un deuxième test de dépistage juste avant l'embarquement (en plus d'un test CPR négatif réalisé 72 heures avant le départ). Les équipages devront néanmoins passer un test antigénique rapide à l'aéroport d'Amsterdam lors de leur retour au pays. Quant aux passagers, ils devront eux bien se soumettre à un deuxième test rapide à l'aéroport avant d'embarquer.

Comme prévu, KLM a par ailleurs annulé tous ses vols au départ du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud vers les Pays-Bas depuis le 23 janvier.