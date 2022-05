Air France KLM s'envole, l'horizon se dégage

(Boursier.com) — Le secteur aéronautique est à la fête à Paris ce jeudi. Outre Airbus, Air France KLM se distingue après ses comptes trimestriels. Le titre de la compagnie franco-néerlandaise bondit de 7% à 4,2 euros après l'annonce d'un EBITDA positif à 221 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, supérieur aux prévisions et aux attentes des analystes (-7,9 ME). Le cash-flow libre d'exploitation ajusté est nettement positif à hauteur de 630 ME, grâce à des ventes de billet particulièrement dynamiques en mars. La perte nette a été réduite sur un an de 1,5 MdE à 552 ME.

" Le mois de mars a notamment été très encourageant avec une augmentation significative de la demande pour le trafic à motif affaires et premium, complétant la demande déjà forte pour le trafic de loisirs (tourisme) et les visites aux proches (VFR) sur l'ensemble de notre réseau mondial. Cela ouvre la voie à une saison estivale réussie pour toutes nos activités, que nous continuons à renforcer grâce à notre vaste plan de transformation", a déclaré Benjamin Smith, DG du transproteur.

Dans ce contexte de reprise, le Groupe table sur un résultat opérationnel à l'équilibre au deuxième trimestre et 'nettement positif' au troisième trimestre. Il prévoit également des capacités pour l'activité passagers réseau représentant de l'ordre de 80% à 85% du niveau de 2019 au deuxième trimestre et de 85% à 90% au troisième trimestre.