Air France KLM : rouge vif

(Boursier.com) — Air France KLM n'échappe pas à la morosité ambiante ce mardi, en repli de 4,2% à 3,6 euros. La compagnie fait également les frais d'une note de HSBC qui a dégradé le titre à 'réduire' tout en abaissant son objectif de 4 à 3,1 euros. Le transporteur a une dette importante et prévoyait de poursuivre la restructuration de son bilan avant l'apparition du variant Omicron, qui pourrait rendre une recapitalisation plus dilutive qu'elle ne l'aurait été autrement, indique HSBC. "En termes pratiques, nous pensons qu'il y a un risque que la restructuration du bilan soit plus dilutive que nous l'avions prévu" en raison d'un environnement commercial plus déprimé, indique ainsi la banque.