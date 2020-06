Air France KLM : retour de gaz

Air France KLM : retour de gaz









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air France KLM qui a fortement rebondi ces dernières séances redonne 7% ce mercredi à 5,15 euros, alors que les analystes d'AlphaValue ont revalorisé le dossier de 2,91 à 3,67 euros, tout en restant à la 'vente' sur la valeur.

Très attendu par la filière aéronautique, un plan d'aide de 15 milliards d'euros pour l'industrie aéronautique française a été dévoilé hier matin par le gouvernement. Ce plan, dont le montant intègre l'aide financière de 7 milliards d'euros déjà accordée à Air France KLM , comprend notamment deux outils dédiés au soutien des PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) de la filière : un fonds d'investissement avec une dotation initiale de 500 millions d'euros, qui atteindra un milliard d'euros à terme, pour favoriser leur développement et un fonds de 300 ME pour la robotisation et la numérisation. Il prévoit également 1,5 milliard d'euros d'aides publiques sur les trois prochaines années pour soutenir la recherche sur la "décarbonation" des avions

Au-delà de ce plan, le secteur aéronautique continuera aussi à bénéficier de mesures non spécifiques mises en place depuis le début de la crise, comme le dispositif de chômage partiel, les prêts garantis par l'Etat ou l'aménagement des garanties publiques à l'export par exemple...