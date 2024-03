Air France KLM retombe sur les 10 euros

(Boursier.com) — Air France KLM recule sur les 10 euros pour commencer la semaine, en repli de 2,3%, alors que le titre reste sous surveillance, la compagnie franco-néerlandaise ayant essuyé une perte nette conséquente sur la fin d'année dernière, pénalisée par la situation géopolitique en Afrique et au Moyen-Orient et par une hausse du cout unitaire, bien que partiellement compensées par la baisse du prix du kérosène... Les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont obligé certains moteurs à rester dans les ateliers de réparation ont également pesé sur les trois derniers mois de l'année.

Le résultat d'exploitation a ainsi baissé de 190 ME par rapport à l'année précédente, avec une perte de 56 ME, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 6,7% (à taux de change constant) à 7,4 MdsE. Le coût unitaire du Groupe au SKO, à prix de carburant et change constants, est en hausse de 3,5% par rapport à l'année précédente dû à une hausse des coûts liés aux perturbations opérationnelles pour 70 millions d'euros et à l'impact non-cash lié au plan d'actionnariat salarié selon la norme IFRS 2 pour 30 ME.

Dette réduite

Sur l'ensemble de 2023, AF-KLM est malgré tout parvenu à améliorer sa marge opérationnelle de 1,2 point à 5,7%, alors que son chiffre d'affaires s'est établi au niveau record de 30 MdsE, en hausse de 14% sur un an, porté par les ventes de billets. Le groupe a par ailleurs réduit sa dette nette de 1,3 milliard d'euros en 2023 à 5 MdsE. "Nous sommes satisfaits d'avoir pu renforcer davantage notre bilan et d'avoir restauré les fonds propres du groupe", a déclaré le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith.

Cotation...

Les coûts unitaires augmenteront de 4% au premier trimestre dans un contexte de "persistance de coûts de perturbation élevés" et de paiements de salaires ponctuels, avant de se stabiliser dans une fourchette de 1 à 2% pour l'année, a précisé le groupe aérien. La firme prévoit une capacité en sièges-kilomètres offerts, y compris Transavia, en hausse de 5% en 2024. Elle n'observe par ailleurs pas de recul de la demande de voyages aériens, même si l'inflation continue de grignoter les dépenses des ménages...

Parmi les derniers avis de brokers, Stifel reste à l'achat sur Air France KLM, mais avec un cours cible abaissé de 22 à 18 euros, tandis que JP Morgan souspondère la valeur en visant un cours de 9,20 euros.