Air France KLM : retient CFM International pour équiper sa future flotte d'Airbus A320neo et A321neo

(Boursier.com) — Après un examen approfondi des offres disponibles, le Conseil d'administration du Groupe Air France-KLM a choisi d'entrer en négociations exclusives avec CFM International pour l'achat de moteurs LEAP-1A pour équiper sa future flotte d'Airbus A320neo et A321neo.

Cette décision fait suite à la commande, annoncée en décembre 2021, de 100 appareils de la famille Airbus A320neo - avec des droits d'acquisition pour 60 appareils supplémentaires, afin de renouveler les flottes de KLM et Transavia Pays-Bas, et de renouveler et de faire croître celle de Transavia France.

Fabriqué par CFM International -une joint-venture à 50% entre GE Aviation et Safran Aircraft Engines- le moteur LEAP-1A est un moteur de dernière génération, qui contribue à la performance globale et à l'efficacité des avions de la famille Airbus A320neo.

CFM International fournit déjà au Groupe des moteurs pour ses flottes de Boeing 737 NG (CFM56-7B) et d'Airbus A320ceo (CFM56-5B).