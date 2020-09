Air France KLM : reste sous pression

Air France KLM : reste sous pression









Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Deuxième séance de net repli pour Air France KLM. A contre-courant, le titre de la compagnie franco-néerlandaise abandonne 2,7% à 3,7 euros en matinée à Paris. L'augmentation de capital se précise alors que le transporteur a confirmé vouloir "mettre en oeuvre des mesures de renforcement de ses fonds propres et quasi-fonds propres d'ici mai 2021, si les conditions de marché le permettent".

Des mesures qui viendront s'ajouter aux 10,4 milliards d'euros obtenus auprès des gouvernements français et hollandais sous forme de prêts directs et de prêts garantis. A la fin juin, Air France-KLM disposait de 14,2 milliards d'euros de liquidités et de lignes de crédit mais le groupe continue à brûler énormément de trésorerie alors que la demande peine à redémarrer et qu'elle mettra des années pour retrouver ses niveaux d'avant-crise. Le transporteur, qui a essuyé une perte opérationnelle de 1,55 milliard d'euros au premier semestre, devrait afficher un déficit d'exploitation de près de 3 MdsE sur l'ensemble de l'année.

A noter que la société a par ailleurs annoncé ce matin le remboursement de l'emprunt obligataire subordonné perpétuel de 600 millions d'euros (dont 403,3 ME sont en circulation) émis en 2015. "Un remboursement anticipé qui s'inscrit dans la politique de maîtrise des frais financiers du Groupe".