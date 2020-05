Air France KLM : reprise progressive des vols en juin

Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Air France KLM rechute de 6,8% à 3,9 euros ce mardi dans un secteur toujours mis à rude épreuve par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19. La compagnie française a annoncé hier soir la reprise progressive de ses vols d'ici la fin juin, avec une augmentation graduelle du nombre de fréquences et de destinations, en particulier vers la France métropolitaine, les Outre-mer et l'Europe. Hors du Vieux continent, Bangalore, Beyrouth, Bombay, Delhi, Dubaï, Le Caire, Cotonou, Douala, Yaoundé ou encore Chicago, New York, Los Angeles, Mexico City et Montréal seront desservis. Ce programme de vols représentera environ 15% de la capacité déployée habituellement à cette période et sera assuré par 75 appareils de la flotte d'Air France, laquelle comprend 224 avions.

Afin d'accompagner ses clients dans le cadre de la reprise du trafic, Air France ajuste régulièrement son programme de vols et l'actualise quotidiennement sur l'ensemble des canaux de distribution.