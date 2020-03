Air France-KLM reprend de la hauteur après la purge

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Air France-KLM s'offre un gros rebond de près de 17% à 5 euros. Malmené depuis le début de l'année en raison de la propagation de l'épidémie de coronavirus, le titre a flanché de 12,7% hier à la suite de l'annonce de mesures drastiques prises par Washington pour tenter d'enrayer la diffusion du Covid19. Le président américain a en effet interdit aux ressortissants des vingt-six pays européens de l'espace Schengen de se rendre aux Etats-Unis, pour une durée de 30 jours à compter de vendredi minuit. Un énorme coup dur pour les compagnies aériennes, autant européennes qu'américaines d'ailleurs, dans la mesure où l'axe transatlantique est un des plus lucratifs pour le secteur.

Du 14 au 28 mars 2020 inclus, Air France prévoit pour le moment de maintenir les dessertes d'Atlanta, Chicago, Détroit, Los Angeles, New York JFK, San Francisco et Washington. A ce stade, la compagnie est dans l'attente de précisions de la part des autorités américaines sur la possibilité de maintenir la desserte de Miami, Boston et Houston. Air France travaille par ailleurs avec ses partenaires KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic à la mise en place d'un plan de continuité de la desserte des Etats-Unis pour ses clients au-delà du 28 mars 2020.

Le Groupe Air France-KLM a par ailleurs indiqué avoir tiré sa ligne de crédit renouvelable (revolving credit facility agreement) conclue le 29 avril 2015 et amendée le 6 novembre 2017 pour un montant total de 1,1 milliard d'euros réparti en deux tranches de 550 millions d'euros chacune. Le Groupe dispose donc désormais de plus de 5,5 milliards d'euros de liquidités immédiatement disponibles pour faire face aux possibles évolutions du contexte.