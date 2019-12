Air France KLM renonce à prendre une participation de 31% dans Virgin Atlantic

Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — L'information avait filtré dans la presse depuis quelques jours. Air France KLM ne va finalement pas prendre une participation de 31% dans Virgin Atlantic. Si le groupe franco-hollandais va bien prendre part à la joint-venture transatlantique élargie avec Delta Air Lines et Virgin Atlantic, AF-KLM et le groupe de Richard Branson ont considéré que l'acquisition de cette part de 31% n'était plus nécessaire. Les deux parties négocient ainsi actuellement un accord selon lequel la compagnie franco-néerlandaise n'effectuera pas cet investissement, sans impact sur la position d'AF -KLM dans la coentreprise commerciale l'associant à Delta Air Lines et Virgin Atlantic.

"Air France-KLM précise poursuivre son plan d'investissement ambitieux afin de retrouver sa place de leader et prépare le lancement de la coentreprise transatlantique étendue dans les prochaines semaines. Ce partenariat est essentiel pour renforcer la position de leader du groupe entre l'Europe et l'Amérique du Nord et offrir à ses clients la meilleure expérience de voyage sur les vols transatlantiques".