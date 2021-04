Air France-KLM renforce son partenariat avec China Eastern Airlines

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air France-KLM et China Eastern Airlines vont renforcer leur partenariat alors que la compagnie chinoise s'est engagée à participer à l'augmentation de capital de près d'un milliard d'euros annoncée hier soir par le groupe franco-hollandais. Les deux transporteurs vont ainsi intensifier leur coopération commerciale et étendre leur collaboration aux activités non commerciales (par exemple dans les domaines liés au service au sol, au catering ou à la maintenance). De plus, lorsque les conditions seront réunies, les routes Paris-Pékin et Amsterdam-Pékin seront intégrées à l'actuelle Joint-Venture entre Air France-KLM et China Eastern Airlines.

Avec le renforcement de cette coopération, les deux partenaires ont clairement ouvert la voie à la construction de la Joint-Venture la plus efficace et la plus puissante entre l'Europe et la Chine, estime AF-KLM.

In the context of the participation of China Eastern Airlines to the share capital increase of #AirFranceKLM, both airline groups have decided to extend the scope of their partnership. >More details 👉 https://t.co/Ch08yai7TX pic.twitter.com/iDqMBMQLll

