Air France KLM renforce sa coopération avec Qantas

Air France KLM renforce sa coopération avec Qantas









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air France KLM se développe en Australie et en Asie du Sud-Est via le renforcement de sa collaboration avec le Groupe Qantas. D'ici à fin décembre, Air France et KLM prévoient de lancer un accord de partage code sur des liaisons assurées par JetStar Asia Airways et JetStar Airways, deux compagnies membres de Qantas Group. Ce nouvel accord permettra d'offrir de nouvelles destinations en Asie du Sud-Est et en Australie via les vols de JetStar Asia Airways au départ de Singapour et ceux de JetStar Airways au départ de Denpasar. Les clients d'Air France et KLM bénéficieront ainsi d'une expérience de voyage sans couture, avec un même billet pour l'intégralité de leur voyage et le transfert des bagages jusqu'à leur destination finale.

#AirFrance and #KLM are launching this month a codeshare cooperation with @JetStarAirways and @JetStar_Asia, expanding our customer travel options to 12 additional destinations in Southeast Asia and #Australia. >All details 👉 https://t.co/OQDKnTNsi1 pic.twitter.com/1PzZGx2VdW

— Air France-KLM Group (@AirFranceKLM), via Twitter

Air France et KLM placeront ainsi leur code sur douze destinations supplémentaires accessibles depuis Paris et Amsterdam via Singapour sur les vols opérés par JetStar Asia Airways : Da Nang (Vietnam), Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam), Denpasar (Indonésie), Medan (Indonésie), Surabaya (Indonésie), Phnom Penh (Cambodge), Siem Reap (Cambodge), Kuala Lumpur (Malaisie), Penang (Malaisie), Phuket (Thaïlande), Rangoun (Myanmar) et Darwin (Australie).

Au cours de la saison hiver 2019, KLM prévoit de mettre en place des accords de partage de codes sur les vols JetStar Airways vers 4 destinations australiennes en continuation de sa desserte de Denpasar: Adelaide, Melbourne, Perth et Sydney. En décembre 2019 également, Air France, KLM et Qantas étendront leur partage de code à leurs vols respectifs au départ ou à destination de Bangkok, en complément des accords existants sur les liaisons via Singapour et Hong Kong. Cette extension permettra d'ajouter une troisième possibilité pour relier Amsterdam et Paris à Sydney.

En complément, les deux groupes aériens continuent à étudier diverses opportunités telles que la coopération au niveau des salons aéroportuaires.

Par ailleurs, à compter de ce jour, les membres de Flying Blue, le programme de fidélité des compagnies du groupe Air France-KLM, pourront gagner des miles et des XP (Experience Points) sur des vols assurés par Qantas, et utiliser leurs miles pour en réserver. Les clients Flying Blue Elite bénéficieront également d'avantages supplémentaires lorsqu'ils emprunteront les vols de Qantas, comme des services prioritaires à l'aéroport ou une franchise bagage plus généreuse.