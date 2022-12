Air France KLM : remonte un peu, un analyste ne vend plus

(Boursier.com) — Contre la tendance, Air France KLM reprend un peu de hauteur avec un titre qui gagne 1% à 1,26 euro. La compagnie aérienne profite d'une note de Stifel qui a rehaussé à 'conserver' son opinion sur la valeur avec un objectif ajusté de 1,10 à 1,20 euro. Les transporteurs 'historiques' devraient continuer à bénéficier d'un marché transatlantique résilient et de la réouverture de l'Asie, avec une inflation de la facture carburant plus gérable d'une année sur l'autre. Concernant plus précisément AF-KLM, le broker met avant la restructuration solide et une exposition à l'Asie de 20%, mais reste préoccupé par le bilan du groupe.