Air France-KLM remercie le gouvernement italien

(Boursier.com) — Air France-KLM se réjouit de l'annonce faite par le gouvernement italien accordant au consortium formé par Certares (en tant que partenaire financier), Air France-KLM et Delta Air Lines (en tant que partenaires commerciaux) l'exclusivité pour la prochaine phase des négociations en vue de l'acquisition potentielle de d'une participation détenue directement par le ministère de l'Economie et des Finances italien dans ITA.

Si cette opération était conclue, Air France-KLM deviendrait un partenaire commercial et opérationnel de la compagnie aérienne italienne, dans le cadre du consortium mené par Certares. A ce stade, Air France-KLM n'investit pas dans le capital d'ITA. Toutefois, le groupe Air France-KLM pourrait envisager à moyen terme de prendre une participation minoritaire dans ITA.

Air France-KLM entretient une relation de longue date avec ITA et précédemment avec Alitalia. Aux côtés de sa partenaire de joint-venture Delta Air Lines, Air France-KLM souhaite renforcer les liens avec ITA, en s'appuyant sur le partenariat commercial existant entre les compagnies, illustré par la mise en place d'accords de partage de codes et l'entrée d'ITA dans l'alliance SkyTeam, dont Air France-KLM et Delta Air Lines sont membres fondateurs.

Air France-KLM tient à remercier le gouvernement italien pour sa considération tout au long du processus d'appel d'offres, au cours duquel Certares, Air France-KLM et Delta Air Lines ont notamment souligné les importantes opportunités commerciales que cet accord apporterait à ITA sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations requises. Ces opportunités comprennent notamment une présence accrue sur l'Atlantique Nord, axe sur lequel Air France-KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic exploitent la joint-venture la plus importante, ainsi que la possibilité d'établir un partenariat exclusif entre les programmes de fidélité Flying Blue (Air France-KLM), Sky Miles (Delta Air Lines) et Volare (ITA - l'un des plus importants programmes de fidélisation en Italie), au bénéfice des clients de la compagnie italienne.