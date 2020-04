Air France KLM recule, flux de mauvaises nouvelles

Air France

(Boursier.com) — Dans une actualité encore une fois guère favorable en cette fin de semaine, Air France KLM cède 2% à 4,6 euros. La compagnie française est notamment pénalisée par la dernière publication de Lufthansa qui a fait état de résultats préliminaires nettement inférieurs aux attentes des analystes et a averti qu'elle risquait de se trouver à court de liquidités si elle n'obtenait pas rapidement des aides publiques. Goldman Sachs parle de résultats très faibles, "bien en dessous" de ses estimations, et estime que le transporteur a brûlé 700 ME de liquidités au cours des cinq dernières semaines.

Concernant plus précisément AF-KLM, qui cherche également à obtenir une aide publique, la SocGen a dégradé la valeur à 'vendre' avec un objectif réduit de 4,5 à 1,3 euro. Le broker s'attend à une reprise beaucoup plus lente du secteur et n'anticipe pas un retour rapide aux bénéfices d'avant la crise pandémique. Barclays a par ailleurs coupé sa cible de 10,3 à 4,2 euros tout en confirmant son opinion 'pondération en ligne'.