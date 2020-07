Air France KLM : recule dans le sillage de Ryanair

(Boursier.com) — Dans les dernières positions du SBF120, Air France KLM cède 3,4% à 3,8 euros dans le sillage de Ryanair qui abandonne plus de 8% à Londres. La compagnie à bas coûts a fait état d'une publication 'assez sombre', évoquant notamment les craintes d'une seconde vague de Covid-19 et de mesures de confinement locales sur le Vieux continent. Elle s'attend à nouveau à perdre de l'argent sur les trois mois clos fin septembre après avoir essuyé une perte de 185 ME sur le trimestre clos fin juin.

La décision inattendue prise par le Royaume-Uni d'instaurer une "quatorzaine" pour tous les voyageurs en provenance d'Espagne arrivant sur son territoire pèse également fortement sur l'ensemble du secteur. Le gouvernement britannique n'a pas non plus exclu lundi de prendre des mesures envers la France et l'Allemagne si une augmentation du nombre de cas était observée dans ces deux pays.