Air France KLM rechute de près de 5%

Air France KLM rechute de près de 5%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air France KLM retombe de 4,6% à 4,08 euros, alors que le broker ABN Amro a repris le suivi du groupe avec un conseil à 'conserver' et un cours cible de 3,90 euros. La Bourse de Paris retombe de près de 3% dans le même temps à l'écoute du reconfinement partiel de certaines régions du globe, y compris en Europe, au Portugal et en Allemagne. Du côté de la compagnie aérienne Air France, la direction et le principal syndicat de pilotes ont trouvé un terrain d'entente qui doit déboucher sur le départ d'un maximum de 403 pilotes, sur un total de 4.217, annonce le quotidien 'Les Echos'... "Le dispositif retenu est celui de la rupture conventionnelle collective, plus rapide à mettre en oeuvre que le traditionnel plan de départs volontaires, même s'il reste basé sur le volontariat", précise le site internet du journal.

L'accord est ouvert à tous les pilotes d'Air France et de Transavia pouvant justifier d'une ancienneté minimale de 10 ans, avec une priorité donnée à ceux qui sont les plus proches de la retraite et aux plus anciens sur la liste de séniorité. Les pilotes qui acceptent de partir verront "leur indemnité de fin de carrière bonifiée de 4 ou 5 mois de salaire", a indiqué à l'AFP Guillaume Schmid, vice-président du SNPL Air France.

Cet accord marque une première étape pour le transporteur... Dans le cadre de son plan de restructuration, il souhaiterait voir partir 8.300 salariés, soit environ 17% de ses équipes. Après les pilotes, le management va désormais tenter de trouver un accord avec les syndicats des PNC et du personnel au sol. La compagnie nationale s'est engagée à abaisser de moitié ses émissions de CO2 en France d'ici 2024 suite à l'aide financière de l'Etat, via notamment une réduction de 40% de son offre intérieure.