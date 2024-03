Air France KLM : quatrième séance de baisse

(Boursier.com) — Quatrième séance consécutive dans le rouge pour Air France KLM qui cède 2% à 10 euros ce lundi matin et porte ses pertes depuis le premier janvier à près de 25%. Les analystes continuent à s'ajuster sur le dossier après la publication annuelle de la compagnie aérienne. Stifel réduit ainsi la mire de 22 à 18 euros mais confirme son avis 'achat'. Le broker pense toujours que les actions ne reflètent pas l'amélioration structurelle et la vision stratégique apportées par Ben Smith. Cependant, les résultats du quatrième trimestre 2023 montrent une certaine marche-arrière en termes de tendances des coûts, qui constituent désormais une sérieuse histoire de "show-me". Le broker rappelle néanmoins que le contrôle des coûts fait partie intégrante de l'objectif à moyen terme du groupe de plus que doubler l'EBIT d'ici 2028. Le titre se négocie à environ 2,2x 2025 VE/EBITDA, plus de 30% en dessous ses pairs et 50% en dessous de sa moyenne historique, ne reflétant donc pas la configuration nettement améliorée du groupe.

AlphaValue vient de son côté de dégrader la valeur à 'accumuler'.