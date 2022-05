Air France KLM publie un EBITDA positif à 221 ME, supérieur aux prévisions au T1

(Boursier.com) — Air France KLM a publié un EBITDA positif à 221 millions d'euros, supérieur aux prévisions, au premier trimestre. Le cash-flow libre d'exploitation ajusté est nettement positif à hauteur de 630 millions d'euros, grâce à des ventes de billet particulièrement dynamiques en mars.

Le résultat net est de -552 millions d'euros, soit une amélioration de 930 millions d'euros par rapport au même trimestre de l'année précédente, soutenu par une forte hausse des recettes à 4.445 millions d'euros, soit 2.284 millions d'euros de plus que l'année précédente.

Le cash-flow libre d'exploitation ajusté s'est amélioré de 1.974 millions d'euros par rapport au premier trimestre de 2021. La dette nette ressort à 7,7 milliards d'euros, en baisse de 0,6 milliards d'euros par rapport aux niveaux de fin 2021 grâce au cash-flow libre d'exploitation ajusté positif.

Le Directeur général du Groupe, M. Benjamin Smith, a déclaré :

"La performance du Groupe Air France-KLM au premier trimestre 2022 confirme que la reprise est là. Malgré un contexte difficile, avec l'effet du variant Omicron, la situation en Ukraine et la forte hausse du prix du carburant, le Groupe aaffiche une nouvelle fois un EBITDA positif et a engrangé un volume important de réservations pour les trimestres à venir. Le mois de mars a notamment été très encourageant avec une augmentation significative de la demande pour le trafic à motif affaires et premium, complétant la demande déjà forte pour le trafic de loisirs (tourisme) et les visites aux proches (VFR) sur l'ensemble de notre réseau mondial. Cela ouvre la voie à une saison estivale réussie pour toutes nos activités, que nous continuons à renforcer grâce à notre vaste plan de transformation."

Perspectives affichées

Le variant Omicron a eu un impact négatif sur le début du premier trimestre, affectant principalement les vols court et moyen courriers, tandis que le déclenchement de la guerre en Ukraine a entraîné une hausse des prix du carburant et un ralentissement des réservations sur une très courte période.

La reprise s'est accélérée en mars avec des réservations très dynamiques pour la saison estivale.

Capacité

Dans ce contexte de reprise, le Groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres offerts pour l'activité passagers du réseau Air France-KLM à un indice de l'ordre de :

80% à 85% au deuxième trimestre de 2022

85% à 90% au troisième trimestre de 2022

Ces indices à comparer à la même période respective de 2019.

La capacité en sièges-kilomètres offerts pour Transavia est attendue à un indice supérieur à 100 pour les deuxième et troisième trimestres 2022 par rapport à 2019.

Yield

Un environnement favorable au yield est attendu pour le reste de l'année 2022 avec une forte demande estivale entraînant des niveaux de yield supérieurs à 2019.

Résultat d'exploitation attendu

A l'équilibre au deuxième trimestre 2022.

Nettement positif au troisième trimestre 2022.

Liquidités

Au 31 mars 2022, le groupe disposait d'un niveau de liquidités et de lignes de crédit suffisant, à 10,8 milliards d'euros.

Les investissements nets pour l'année 2022 sont estimés à environ 2,5 milliards d'euros, dont 80% liés à la flotte et 20% à l'informatique et aux activités au sol.

Air France-KLM a progressé sur les mesures de renforcement des fonds propres.

Grâce à la bonne performance de KLM, sa RCF garantie par l'Etat a été partiellement remboursée le 3 mai à hauteur de 311 millions d'euros. En outre, KLM prévoit de renforcer son bilan grâce à des résultats positifs. D'autres mesures de fonds propres sont envisagées au cours de l'année à venir.

Des progrès ont été réalisés pour refinancer jusqu'à 500 millions d'euros d'actifs d'Air France, principalement par le biais d'instruments de quasi-fonds propres pour rembourser l'aide de l'Etat français. Air France est actuellement engagée dans des discussions avancées avec différents partenaires.

Le groupe continue de travailler sur des mesures de renforcement du capital telles qu'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires, ainsi que l'émission d'instruments de quasi-fonds propres tels que des obligations perpétuelles simples et convertibles, afin de restaurer davantage les fonds propres et d'accélérer le remboursement des aides d'État.

Au total, ces mesures, y compris le refinancement des actifs d'Air France, pourraient représenter jusqu'à 4 milliards d'euros. Le calendrier et le dimensionnement de chaque transaction dépendront des conditions du marché et restent soumis à l'approbation de la Commission européenne ainsi qu'aux autorisations légales et réglementaires.