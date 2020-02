Air France KLM prolonge la suspension de ses vols vers la Chine jusqu'au 15 mars

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air France KLM prolonge la suspension de ses vols vers la Chine jusqu'au 15 mars inclus. À compter du 16 mars, KLM reprendra ses vols vers Pékin et Shanghai. Les vols seront alternés tous les deux jours entre ces deux villes afin d'offrir au moins une liaison quotidienne entre Amsterdam et la Chine continentale.

Air France proposera un programme comparable vers Pékin et Shanghai. Ainsi, les clients du groupe franco-hollandais auront la possibilité d'effectuer un vol quotidien entre Amsterdam ou Paris et la Chine, et Pékin et Shanghai seront accessibles depuis Amsterdam ou Paris en alternance.

AF-KLM compte, pour le moment, reprendre son programme 'normal' vers les deux mégapoles de l'ex-empire du Milieu à compter du 29 mars.