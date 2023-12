Air France KLM : premier utilisateur mondial de carburants durables pour la deuxième année consécutive

(Boursier.com) — Air France KLM réaffirme ses engagements en matière de décarbonation du transport aérien et développe l'usage de Carburants d'Aviation Durables (SAF). Premier utilisateur mondial de SAF, le Groupe continue de sécuriser les volumes nécessaires à l'atteinte de ses objectifs. En 2023, les compagnies du Groupe auront incorporé environ 80.000 tonnes de SAF - près du double du volume incorporé en 2022 - faisant du Groupe le premier utilisateur mondial de SAF pour la deuxième année consécutive.

Tout au long de l'année, AF-KLM a poursuivi le travail de sécurisation de volumes futurs de SAF, en vue d'atteindre son objectif d'incorporation d'au moins 10% de SAF d'ici 2030. Le Groupe a signé des contrats d'approvisionnement et des protocoles d'accords (MoU) avec des producteurs de SAF du monde entier et investi directement dans des unités de production. Ces investissements stratégiques de long terme confirment l'engagement du Groupe à soutenir l'émergence d'une filière de carburant d'aviation durable en Europe et dans le monde.

Pleinement engagé dans la réduction de son impact environnemental, Air France-KLM entend montrer la voie en matière d'incorporation de SAF et soutenir le développement de capacités de production dans le monde. Le Groupe s'est fixé des objectifs ambitieux, allant au-delà des obligations réglementaires, avec la réduction de 30% de ses émissions de CO2 par passager/km d'ici 2030 par rapport à 2019. Cette trajectoire de décarbonation prévoit l'intégration d'un minimum de 10% de SAF à horizon 2030, aux côtés des autres leviers que sont le renouvellement de la flotte et l'éco-pilotage.