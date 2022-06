Air France KLM pourrait rembourser 75% des aides d'État françaises d'ici la fin de l'année

(Boursier.com) — La voie du redressement est en marche chez Air France KLM. La compagnie aérienne, qui profite à plein d'une demande de voyages très forte même avec des prix de billets plus élevés, pourrait rembourser 75% des aides d'État françaises d'ici la fin de l'année et la totalité de celles obtenues aux Pays-Bas "en quelques mois", selon Ben Smith. S'exprimant lors d'une conférence de presse à Paris, le directeur général du transporteur s'est dit "vraiment heureux" de la récente émission de capital. Il ne voit par ailleurs pas d'effondrement de la demande cet automne malgré le ralentissement économique qui pointe son nez et observe une reprise progressive des voyages d'affaires.

"La capacité à répercuter des coûts plus élevés sur les clients est incroyable", en particulier en première classe et en classe affaires, a souligné Ben Smith, alors que comme l'ensemble des transporteurs, AF-KLM voit sa facture carburant grimper en flèche. "Essayer d'obtenir un siège pour partir de New York est impossible". Le patron du groupe franco-néerlandais a néanmoins averti qu'en raison des coûts élevés du carburant et de l'inflation plus large, "nous n'allons pas voir une année de bénéfices exceptionnels".

Le dirigeant estime enfin que la grève des pilotes du 25 juin n'aura pas d'impact sur l'activité d'AF.