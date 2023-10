Air France-KLM : pourquoi le titre ne redécolle pas...

(Boursier.com) — Air France-KLM reprend timidement 0,6% à 11,11 euros en ce début de semaine à Paris, après avoir atteint un plus bas historique en fin de semaine passée. La compagnie franco-néerlandaise a pourtant enregistré un bénéfice opérationnel record au troisième trimestre, en hausse de 31% à 1,34 milliard d'euros, pour un chiffre d'affaires de 8,6 MdsE (+8,9%), matérialisant une marge historique de 15,5%. Le résultat net a atteint 0,9 MdE, en hausse de 0,5 MdE par rapport à l'année dernière et soutenant davantage la restauration des fonds propres du Groupe.

Malgré ces résultats excellents, le consensus de place tablait sur des comptes un peu plus élevés puisque, en moyenne, un résultat opérationnel de 1,376 milliard d'euros pour des revenus de 8,7 MdsE étaient attendus. Le profit net était anticipé à 991 ME. Les capacités ont par ailleurs atteint 94% du niveau pré-pandémie, soit en deçà de l'objectif de l'entreprise de 95%...

La compagnie franco-néerlandaise a annoncé en parallèle avoir signé un accord définitif avec Apollo Global Management en vue d'un financement en quasi-fonds propres de 1,3 milliard d'euros, au capital d'une filiale détenant des contrats avec les partenaires commerciaux du programme de fidélité appelé "Flying Blue".

Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a maintenu sa recommandation à 'surpondérer' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 22 à 18 euros, en expliquant que si les revenus passagers sont bons, les revenus cargo ont chuté de 39%. Bernstein reste de son côté à 'surperformance' avec une cible relevée de 15 à 16 euros, même si le bénéfice d'exploitation est resté inférieur au consensus sur un chiffre d'affaires plus faible, bien que cela ait été en partie compensé par de meilleurs coûts... JP Morgan demeure quant à lui à 'surpondérer', mais avec un objectif de cours ramené de 23 euros à 21,50 euros et Morgan Stanley ('pondération en ligne') estime qu'il est peu probable qu'il y ait des changements "très significatifs au niveau du consensus compte tenu du léger 'raté' et du fait qu'il n'y a pas beaucoup de couleur supplémentaire sur les orientations". Citi ('acheter') évoque enfin des résultats globalement conformes aux attentes grâce à de meilleurs prix, même si le coût du carburant est plus élevé que prévu.