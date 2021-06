Air France KLM place 800 ME d'obligations

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air France-KLM a placé une émission d'obligations senior pour un total de 800 millions d'euros en deux tranches...

La première tranche obligataire est d'un montant de 300 ME, d'une maturité de 3 ans et assortie d'un coupon de 3% par an.

La seconde tranche d'obligations est d'un montant de 500 ME, d'une maturité de 5 ans et assortie d'un coupon de 3,875% par an.

Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer le remboursement de la dette de marché de la société et graduellement, une partie de l'aide d'Etat attribuée en mai 2020.

La date de règlement-livraison de l'émission des obligations est prévue pour le 1er juillet.

Il est précisé que cette opération s'inscrit dans la poursuite du plan de mesures visant à renforcer le bilan, préparer la reprise et repositionner le groupe sur une trajectoire financière durable.

Rappelons que l'action Air France KLM est autour des 3,2 euros en Bourse.