Air France KLM : perd de la hauteur

(Boursier.com) — Air France KLM perd 4%, de retour à 11,45 euros en début de séance à Paris ce mercredi, alors que la SG est repassée d'acheter à 'conserver' sur la compagnie aérienne avec un objectif de cours ramené de 16 à 12,50 euros. Morgan Stanley avait déjà ajusté la mire mais dans l'autre sens, de 14 à 15 euros, tout en restant à 'pondération en ligne'. La banque américaine estimait toutefois que la croissance de la capacité long-courrier continuait de faire peser un risque sur les prix en 2024, notamment sur l'Atlantique Nord. Cependant, les conditions du marché du fret sont favorables, ce qui offre un soutien important à l'Ebit des compagnies aériennes nationales, en particulier Lufthansa et Air France-KLM.

Prudent, Oddo BHF avait lui dégradé le dossier à 'sous-performer' en visant un cours de seulement 11,5 euros. En ce début d'année 2024, l'analyste privilégie les compagnies low-cost face aux majors. Il estime en effet que la dynamique capacitaire restera plus favorable sur l'intra-européen que sur les routes long-courrier, ce qui permettra une évolution plus positive du pricing pour les LCC avec un levier opérationnel plus important... Outre AF-KLM, le broker a abaissé sa recommandation sur IAG et Lufthansa. Ses valeurs privilégiées dans le secteur restent Ryanair et easyJet...