Air France KLM : pas de signe d'amélioration (AT)

(Boursier.com) —

Synthèse

Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement bas. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

Mouvements et niveaux

Depuis le plus bas à 9.92 EUR le titre est en phase de reprise technique vers sa moyenne mobile à 50 jours située à 10.38 : le comportement des cours sur ce niveau permettra d'envisager la poursuite du mouvement à moyen terme. Pour alléger la position, on pourra attendre de tester les résistances à court terme situées à 10.42 EUR et 10.87 EUR. Les supports sont à 9.3 EUR puis à 9.08 EUR