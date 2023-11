Air France KLM : partenariat avec Etihad Airways dans le domaine de la fidélisation

(Boursier.com) — Air France KLM et Etihad Airways, la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis, annoncent un nouveau partenariat entre leurs programmes de fidélité respectifs, faisant suite au protocole d'accord signé entre les deux groupes aériens en septembre dernier. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les membres de Flying Blue, le programme de fidélité d'Air France et de KLM, et ceux d'Etihad Guest, le programme de fidélité d'Etihad, pourront désormais gagner et dépenser des miles sur le programme de fidélité de leur choix lors de leurs voyages sur Air France, KLM ou Etihad. Des avantages réciproques dédiés aux membres Elite seront annoncés prochainement.

Grâce au protocole d'accord signé plus tôt cette année, les clients d'Air France-KLM et d'Etihad Airways ont désormais accès à plus de 60 destinations supplémentaires dans le monde, élargissant ainsi les possibilités de cumuler et de dépenser des Miles. Ce partenariat entrera en vigueur dès aujourd'hui, quelques semaines après le vol inaugural d'Air France entre Paris Charles de Gaulle et l'aéroport international d'Abu Dhabi, le 29 octobre dernier.

Air France propose actuellement un vol quotidien entre son hub de Paris-Charles de Gaulle et l'aéroport international d'Abu Dhabi, tandis qu'Etihad assure des vols quotidiens vers Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam Schiphol au départ de l'aéroport international d'Abu Dhabi.