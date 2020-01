Air France - KLM : offre contractuelle de rachat portant sur des obligations

(Boursier.com) — Air France-KLM a annoncé le lancement d'une offre contractuelle de rachat portant sur les obligations décrites ci-dessous :

Obligations d'un montant nominal total de 600 millions d'euros à échéance le 18 juin 2021 et portant intérêt à un taux de 3,875% (ISIN : FR0011965177), et/ou

Obligations d'un montant nominal total de 400 millions d'euros à échéance le 12 octobre 2022 et portant intérêt à un taux de 3,750%(ISIN : FR0013212958), et/ou

Obligations subordonnées perpétuelles d'un montant nominal total de 600 millions d'euros, portant intérêt à un taux de 6,250% et disposant d'une première option de remboursement le 1er octobre 2020 au gré de la société (ISIN : FR0012650281).

Les Obligations sont admises aux négociations sur Euronext Paris.

Euronext Paris précise que l'Offre de Rachat s'adresse uniquement aux "Porteurs Qualifiés" (Qualifying Holders, tels que définis dans le Tender Offer Memorandum relatif à l'Offre de Rachat).

Calendrier indicatif

06/01/2020 Lancement de l'Offre de Rachat

13/01/2020 (16h00 heure de Paris) Clôture de l'Offre de Rachat