Air France-KLM : nomination

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 1er juillet 2021, Air France-KLM a nommé Laure Garrido au poste de Directrice financière adjointe et Responsable des opérations financières, sous la direction de Steven Zaat, Directeur Financier du Groupe. Elle assurait jusqu'ici les fonctions de Senior Vice President, Responsable des opérations financières.

Présente au sein du Groupe Air France-KLM depuis 3 ans et riche de 20 ans d'expérience en banque d'investissement à Londres et à Paris, Laure Garrido est spécialisée en Finance d'entreprise et en Finance de marchés de dettes, actions et risques. Administratrice Certifiée de Société ("C.A.S") par Sciences Politiques Paris, diplômée de grandes écoles de commerce, titulaire d'un MBA Finance de l'UCL, elle est par ailleurs administratrice indépendante du conseil d'administration de plusieurs sociétés et siège en conseil de surveillance d'une startup dans le domaine de la "MedTech" aux Pays-Bas.