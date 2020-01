Air France KLM : net repli

Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Air France KLM trébuche de 4,2% à 9,8 euros à l'ouverture du marché parisien. Outre la baisse généralisée des marchés et les craintes d'embrasement au Moyen-Orient, la compagnie franco-hollandaise est pénalisée par la flambée des prix du pétrole, l'appel à la grève de deux syndicats de PNC la semaine prochaine ainsi que par la chute de Lufthansa (-5,8%) à Francfort. Selon le 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung', citant les données de l'association industrielle 'ADV', le nombre de passagers dans les aéroports allemands devrait diminuer de 0,7% cette année avec un recul de 2,9% du nombre de décollages et d'atterrissages. La hausse du prix du carburant, la faillite de certaines compagnies, l'immobilisation au sol du 737 MAX de Boeing, le ralentissement de la croissance économique et la prochaine augmentation des taxes sur l'aviation expliquent ce déclin attendu.