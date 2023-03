Air France KLM : net recul malgré une note favorable d'analyste

(Boursier.com) — Air France KLM n'échappe pas au repli généralisé du marché en cette fin de semaine avec un titre qui cède 3% à 1,54 euro. La SocGen a pourtant relevé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 2,3 euros, contre 1,63 euro précédemment. Mais le transporteur continue à subir le mouvement de contestation contre la réforme des retraites en France. Les autorités ont en effet une nouvelle fois demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols ce week-end. La Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) a ainsi prié les transporteurs de diminuer leurs vols de 33% à l'aéroport de Paris-Orly dimanche et de 20% lundi. Les aéroports de Marseille et de Lyon sont également concernés. Air France prévoit malgré tout d'assurer la totalité de ses vols long-courriers, tous ses vols de et vers Paris-Charles de Gaulle, et plus de 7 vols sur 10 entre Paris-Orly et certains aéroports français. Des retards et des annulations de dernière minute ne sont toutefois pas à exclure, avertit AF.