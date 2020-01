Air France KLM n'observe pas de baisse de la demande liée aux préoccupations climatiques selon son PDG

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air France KLM n'observe pas de baisse de la demande liée aux préoccupations climatiques de la population. Lors d'une rencontre avec l'association de la presse anglo-américaine, Ben Smith a indiqué qu'il sera difficile d'abandonner l'avion. Selon des propos repris par 'Bloomberg', le PDG d'Air France KLM a souligné que le renouvellement de la flotte est "un moyen très rapide et très significatif" pour la compagnie de réduire son empreinte carbone. Selon le dirigeant, les améliorations apportées par les avions de dernière génération en termes d'émissions sont "stupéfiantes". Au sujet des aéronefs des deux transporteurs, le patron de l'entreprise franco-hollandaise a précisé que son groupe travaille pour obtenir le plus rapidement possible une "flotte simplifiée".

Air France peut par ailleurs tirer un meilleur parti de son important marché domestique alors que le 'mix passagers' n'est aujourd'hui pas optimal à 100%: "on transporte trop de clients en transit".

Objet de nombreux débats, l'écart de performance entre Air France et KLM peut être rétréci de manière importante selon Ben Smith : "Nous croyons que nous pouvons réduire de façon significative l'écart de bénéfices entre les deux transporteurs".

Ben Smith s'est enfin montré rassurant sur les relations entre le management et ses actionnaires: "nous n'avons pas d'actionnaires qui essaient de mener une stratégie différente de ce que veut la direction".