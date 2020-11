Air France KLM : marque une pause

(Boursier.com) — Air France KLM, qui reste sur un gain de 30% en deux séances, redonne timidement 0,2% à 4 euros en ce milieu de semaine. L'actualité autour de la compagnie aérienne est marquée par une note de Goldman Sachs qui a repris la couverture du dossier avec un avis 'vendre' et un objectif de 3,7 euros. Le marché n'est actuellement guère emballé par le transporteur franco-hollandais. C'est le moins que l'on puisse dire puisque selon le consensus 'Bloomberg', plus aucun analyste ne recommande d''acheter' la valeur, neuf sont à 'conserver' et quatorze à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 2,75 euros.