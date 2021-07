Air France KLM : limite la casse au 2ème trimestre

(Boursier.com) — L 'assouplissement des restrictions de voyage liées au coronavirus génère les premiers signes de reprise chez Air France-KLM, explique le groupe de transport qui a publié une perte avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) de 248 ME pour le deuxième trimestre, soit une amélioration de 532 millions d'euros par rapport aux pertes enregistrées un an plus tôt.

Air France-KLM a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 2,75 milliards d'euros, en hausse de 1,57 milliard d'euros par rapport à la même période l'an dernier. La perte d'exploitation est réduite de moitié à 752 millions d'euros. Les coûts unitaires trimestriels ont reculé de 71%,.

La dette nette enfin a diminué de 2,7 milliards d'euros depuis la fin 2020 pour atteindre 8,3 milliards d'euros fin juin, après des mesures visant à renforcer le bilan du groupe.

L'EBITDA du troisième trimestre devrait être positif, a précisé la direction, l'objectif de marge opérationnelle à moyen terme restant inchangé.

Avec une capacité long-courrier en hausse grâce à la réouverture de l'Atlantique Nord aux Américains visitant l'Europe, Air France-KLM a déclaré s'attendre à une capacité en sièges kilomètre située entre 60% et 70% au troisième trimestre 2021 par rapport à 2019. Les voyages à destination des Etats-Unis étant toujours interdits à la majorité des Européens, la compagnie s'est abstenue de donner des prévisions de capacité pour le quatrième trimestre.

Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, le cash-flow libre d'exploitation ajusté est redevenu positif à hauteur de 210 Millions d'euros grâce à la hausse des ventes de billets.