Air France KLM : le trafic a chuté de plus de 50% en mars

(Boursier.com) — L'activité passage du Groupe Air France KLM a plongé en mars en raison de la pandémie de Covid-19. Le nombre de passagers a reculé de 56,6%, le trafic a chuté de 50,6% et le coefficient d'occupation s'est inscrit à -20,5pt.

Le groupe annonce qu'il va suspendre les communiqués de trafic mensuels jusqu'à nouvel ordre en raison des fortes réductions de capacité liées au COVID-19.

Le mois dernier, le groupe a ainsi comptabilisé 3,1 millions de passagers (-56,9%).

Des vols spéciaux ont été opérés par Air France, KLM et Transavia pour rapatrier les citoyens dans leur pays d'origine, en étroite collaboration avec les gouvernements français et néerlandais.

Pour avril et mai 2020, le groupe prévoit que plus de 90% de la capacité prévue sera suspendue en raison des restrictions de voyage imposées au niveau mondial pour contrer la propagation du Covid-19. Air France et KLM ont l'intention de continuer à desservir des paires de villes clés à partir de leurs hubs respectifs sous forme d'opérations réduites.

Au-delà de mai 2020, le groupe n'est actuellement pas en mesure de fournir des informations en raison du niveau élevé d'incertitude sur la durée de la crise et suit l'évolution de la situation au quotidien en évaluant en conséquence si des ajustements complémentaires sont nécessaires sur le réseau.