Air France KLM : le résultat net ressort à 290 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Air France-KLM publie un résultat d'exploitation 2019 à 1.141 millions d'euros et des coûts unitaires à -0,9%. Les recettes ressortent en hausse pour toutes les activités, avec une forte progression pour Transavia et la Maintenance.

Les coûts unitaires sont en baisse de 0,9% à change et carburant constants. Le résultat d'exploitation s'inscrit à 1.141 millions d'euros, en baisse de 264 millions d'euros par rapport à l'an dernier

Le résultat net ressort à 290 millions d'euros. Le ratio dette nette/EBITDA s'inscrit à 1,5x, en ligne avec la perspective.

PERSPECTIVES

Après une bonne performance de l'activité Réseaux passage avec une recette unitaire positive en janvier 2020, les développements récents liés au Covid-19 ont impacté les prévisions de demande, notamment sur le réseau asiatique. Cela se traduit par des coefficients de réservation long-courrier en baisse entre février et mai 2020. En conséquence, le groupe prévoit des recettes unitaires à change constant en baisse au premier trimestre 2020.

L'activité cargo est aussi impactée par le Covid-19, entraînant une poursuite de la pression sur les coefficients d'occupation et les yields au premier semestre 2020.

Sur la base des annonces concernant le Covid-19 (suspension des opérations vers la Chine en février-mars et sous l'hypothèse d'une reprise progressive des opérations à partir d'avril 2020), l'impact estimé du Covid19 sur le résultat d'exploitation est de -150 à -200 millions d'euros entre février et avril 2020.

Perspectives annuelles 2020

-Réduction des coûts unitaires entre -1% et 0% à change et carburant constants

-Le Groupe prévoit un plan d'investissements de 3,6 milliards d'euros pour l'année 2020

-Ratio dette nette/EBITDA d'environ 1,5x

La facture carburant 2020 est attendue en baisse de 300 millions d'euros par rapport à 2019 à 5,2 milliards d'euros, sur la base de la courbe à terme du 14 février 2020.

"En 2019, le groupe Air France-KLM a affiché un résultat d'exploitation de 1 141 millions d'euros marqué par un effet négatif de la facture pétrolière et la pression sur la recette unitaire du cargo" a déclaré Benjamin Smith, Directeur Général du groupe Air France-KLM. "En 2019, nous avons renforcé nos fondamentaux pour devenir un champion européen, notamment à travers l'optimisation de la flotte et une confiance rétablie en interne, permettant une stabilité sociale et des accords salariaux positifs chez Air France ainsi que de nouvelles conventions collectives chez KLM. Par ailleurs, je suis fier que notre groupe soit de nouveau en tête du classement du DJSI et reconnu comme un leader expérimenté et compétent de l'industrie dans le domaine du développement durable. En novembre, nous avions présenté notre plan stratégique avec pour objectif une forte progression de notre performance financière. Nous nous engageons sur cette trajectoire à 5 ans avec une structure financière robuste et des atouts uniques et puissants."