Air France KLM : le rendez-vous est pris

(Boursier.com) — Air France KLM campe sur les 11,55 euros ce lundi, alors que le broker JP Morgan 'souspondère' la valeur avec un objectif de cours ramené de 9,20 à 9,10 euros. Le titre avait déjà été victime de la prudence de JP Morgan sur le dossier il y a 10 jours... La banque américaine a ainsi réduit ses estimations d'Ebit pour la compagnie nationale avant les résultats attendus le mois prochain... Le courtier, qui est à 'sous-pondérer' sur la valeur, a abaissé ses estimations d'Ebit pour 2023 de 1% et de 3% pour 2024 et 2025, principalement en raison de coûts unitaires hors carburant plus élevés. Il s'attend désormais à ce que les coûts unitaires, hors carburant, en 2023 se situent " vers l'extrémité supérieure " d'une augmentation d'un faible pourcentage à un chiffre, précédemment guidée. Le titre perd 15% depuis le 1er janvier en bourse.

AF-KLM dévoilera ses comptes annuels le 29 février prochain...