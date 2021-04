Air France-KLM : le prix de souscription à l'augmentation de capital dévoilé

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air France-KLM a fixé le prix de souscription de son augmentation de capital à 4,84 euros par action nouvelle. L'opération donnera lieu à l'émission d'un nombre de 186.086.956 actions nouvelles, susceptible d'être porté à 213.999.999 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension, soit un maximum de 50% du capital existant de la société.

L'AK, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec délai de priorité de trois jours à titre irréductible et, à titre partiel, réductible des actionnaires, d'un montant d'environ 901 millions d'euros à la suite de la clôture du placement privé, est susceptible d'être portée à un montant maximum de 1,036 milliard d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

En raison des ordres reçus dans le cadre du placement privé, la société entend exercer au moins 50% de la clause d'extension de l'augmentation de capital. La décision finale relative à l'exercice de cette clause sera prise à la fin de la période de centralisation soit le 19 avril prochain.

L'opération comprend le délai de priorité à titre irréductible et, à titre partiel, réductible accordé aux actionnaires inscrits en compte à la date du 12 avril 2021, d'une durée de 3 jours de bourse consécutifs, ouvert du 13 avril au 15 avril (inclus) à 17 heures (heure de Paris) ; une offre au public en France principalement destinée aux personnes physiques, qui sera ouverte du 13 avril au 15 avril (inclus) à 17 heures (heure de Paris) ; et un placement privé destiné aux investisseurs institutionnels, ouvert le 12 avril et clôturé le même jour.

Le prix fixé représente une décote de 9,98% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action du groupe au cours des trois dernières séances de bourse précédant la date du 12 avril 2021 (inclus) et de 8,85% sur le cours de l'action de la société à l'issue de la séance de bourse du 12 avril, dans le cadre de son augmentation de capital annoncée le même jour et à la suite de la clôture du placement privé ce même 12 avril.