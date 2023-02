Air France KLM : le pire n'est jamais sûr...

(Boursier.com) — Air France KLM revient à 1,693 euro ce mercredi, alors que JP Morgan a relevé sa recommandation à 'surpondérer' en visant un cours de 2,25 euros. Barclays avait hier débuté le suivi du transporteur avec un conseil à 'surpondérer' et une cible de 2,3 euros. Globalement, le broker pense que le secteur aérien européen "post-pandémique" présentera de nombreuses similitudes avec celui d'avant la pandémie. Ainsi, selon lui, l'opinion selon laquelle l'industrie du transport aérien a radicalement changé pendant la pandémie est loin d'être exacte. Les craintes de disparition des voyages d'affaires, la vision d'un loisir haut de gamme en plein essor ou le fret aérien durablement très rentable - le courtier considère toutes ces idées comme exagérées - et pense que "la structure de la demande de l'industrie est moins modifiée que beaucoup ne le pense".

Concernant plus précisément Air France-KLM, Barclays juge la compagnie "bien positionnée stratégiquement" et dispose, selon lui, d'une solide équipe de direction. La restructuration d'Air France porte ses fruits. La restructuration post-Covid du bilan reste en cours, mais les résultats de l'exercice 2022 soulignent qu'elle progresse...

"Nous nous attendons à ce que la vigueur de l'activité commerciale soutienne le désendettement organique et fournisse une toile de fond favorable aux mesures de capital hybride visant à relever les défis liés aux capitaux propres négatifs", ajoute l'analyste... Enfin, "les changements apportés au code du commerce français atténueront la pression pour obtenir des fonds propres positifs. Nous nous attendons à ce que son activité évolue fortement en 2023 par rapport à des bases de comparaisons affectées par la guerre et le variant Omicron au premier semestre et par de fortes perturbations à l'aéroport Amsterdam au second semestre. Sur les multiples de valorisation, la société semble bon marché par rapport à ses pairs".

Enfin, Morgan Stanley a lui aussi relevé son objectif de cours de 1,5 à 1,7 euro sur la compagnie aérienne avec un avis de 'pondération en ligne'.