Air France-KLM : le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG 2023 une résolution modifiant l'article 26

(Boursier.com) — A l'issue de sa réunion de ce jour, le Conseil d'administration d'Air France-KLM a décidé de proposer à l'Assemblée générale 2023 une résolution modifiant l'article 26 des statuts d'Air France-KLM afin de préciser que lorsque la limite d'âge du Président du Conseil d'administration est atteint en cours de mandat, il continuera d'exercer ses fonctions de président du conseil d'administration jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur.

Le rôle et les responsabilités du Président resteraient inchangés et conformes aux dispositions des statuts et du règlement intérieur d'Air France-KLM.

Le Conseil d'administration a également décidé que les fonctions de Madame Anne-Marie Couderc en qualité de Présidente du Conseil d'administration d'Air France-KLM seraient ainsi prorogées jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à la date de l'Assemblée générale des actionnaires 2024.

Le Conseil d'administration a souligné que cet avenant assure la cohérence future au sein du Conseil en alignant la durée du mandat du Président du Conseil sur la durée de son mandat d'administrateur.

Le comité de nomination et de gouvernance du conseil d'administration a entamé un processus approfondi d'identification d'un successeur au président...