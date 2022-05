Air France-KLM lance une augmentation de capital d'un montant de 2,256 MdsE

(Boursier.com) — Air France-KLM annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires afin de lever un montant brut de 2,256 milliards d'euros par l'émission de 1.928 millions d'Actions Nouvelles Air France-KLM, à souscrire en numéraire et/ou par compensation de créances.

Cette opération qui vise à renforcer les fonds propres et le bilan de la Société intervient après l'opération d'augmentation de capital de 2021 et fait suite à l'annonce de nouvelles mesures de recapitalisation le 17 février dernier.

Le produit net de l'émission sera affecté au remboursement des titres super subordonnés émis en avril 2021 et détenus par l'Etat français et au renforcement des fonds propres de la Société. Comme annoncé à l'occasion de la publication des résultats annuels le 17 février 2022, la Société souhaite se libérer des conditions posées par le cadre temporaire de la Commission européenne et affectera environ 1,7 milliard d'euros au remboursement des "aides de recapitalisation Covid-19" sous la forme de titres super subordonnés émis par la Société en avril 2021 (le "TSS Etat"). Le solde viendra réduire l'endettement net de la Société.

Cette opération ainsi que l'ensemble des mesures de renforcement du bilan prévues, couplée au redressement attendu de l'EBITDA, permettront d'inscrire la Société dans une trajectoire financière solide. La liquidité financière très importante dont dispose la Société (10,8 milliards d'euros au 31 mars 2022) dans un contexte opérationnel mieux orienté doit permettre de poursuivre le remboursement des aides d'Etat au cours des prochains trimestres. Le remboursement de ces aides contribuera également à l'amélioration du coût de financement de la société.

La société confirme ainsi son objectif de réduction du ratio dette nette / EBITDA, pour atteindre environ 2x à 2,5x d'ici 2023.

L'Etat français, premier actionnaire d'Air France-KLM (28,6%), a informé la Société de son intention de participer à l'Augmentation de Capital de telle manière que son niveau de détention du capital post-opération reste inchangé. Cette souscription si elle se réalise, sera effectuée par compensation avec la créance détenue par l'Etat français au titre des TSS État émis en avril 2021 pour un montant d'environ 645 millions d'euros.

L'Etat néerlandais a informé la Société de son intention de participer à l'Augmentation de Capital de telle manière que son niveau de détention du capital post-opération reste inchangé, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires de la part du Parlement néerlandais. Afin d'obtenir les autorisations nécessaires dans les délais impartis, l'Etat néerlandais est également dépendant du calendrier du Parlement néerlandais.

L'opération permettra d'accueillir CMA CGM comme nouvel actionnaire de référence, et partenaire stratégique exclusif dans l'activité cargo, comme annoncé le 18 mai dernier. CMA CGM s'est engagé à souscrire à l'opération pour un montant maximum de 400 millions d'euros (en ce compris l'acquisition des DPS) dans la limite de 9% maximum du capital à l'issue de l'Augmentation de Capital.

China Eastern Airlines et Delta Air Lines se sont engagés à participer à l'Augmentation de Capital dans le cadre d'une opération blanche en souscrivant à des actions nouvelles sur exercice d'une partie de leurs DPS, par utilisation du produit net de la cession des DPS vendus à CMA CGM.

Benjamin Smith, Directeur Général d'Air France-KLM, a déclaré : "L'opération que nous lançons aujourd'hui vient concrétiser le travail que nous menons depuis plusieurs mois pour consolider notre bilan et renforcer notre autonomie financière. Elle contribuera également à permettre à la Société de retrouver ses marges de manoeuvre stratégiques. A mesure que la reprise se confirme et que nos performances économiques se redressent, sous l'effet notamment de l'ambitieux plan de transformation dont les bénéfices structurels sont déjà visibles et se poursuivront, nous voulons être en capacité de saisir toute opportunité dans un secteur aérien en transformation et de pouvoir accélérer nos engagements environnementaux. Aussi, je tiens à remercier nos principaux actionnaires pour leur soutien renouvelé dans le cadre de cette opération, et je me réjouis également d'accueillir CMA CGM à notre capital, comme nouvel actionnaire de référence et partenaire industriel dans nos activités cargo."

Principaux termes de l'Augmentation de Capital

Prix de souscription : 1,17 euro par action nouvelle

Parité de souscription : 3 actions nouvelles pour 1 action existante

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription : 2,345 euros

Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 25 mai 2022 au 7 juin 2022, inclus

Période de souscription : du 27 mai 2022 au 9 juin 2022, inclus

Engagements de souscription : 359 923 919 euros, soit 15,96% du montant total de l'opération (hors intentions de souscription notamment des Etats français et néerlandais).