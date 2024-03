Air France KLM : La marge opérationnelle a progressé de 1,2 point en rythme annuel, à 5,7%

(Boursier.com) — Air France-KLM annonce un chiffre d'affaires record sur 2023, en ligne avec les attentes, à hauteur de 30 Milliards d'euros en 2023, en hausse de 14% sur un an. La marge opérationnelle du groupe a progressé de 1,2 point en rythme annuel, à 5,7%. Le manque de pièces de rechange et la pénurie de main d'oeuvre ont cependant encore été "des défis pour le groupe". Les compagnies aériennes européennes s'attendent toujours à une forte demande en 2024, mais les contraintes qui pèsent sur les chaînes d'approvisionnement entraînent une hausse des coûts et des retards dans les opérations de maintenance, souligne la direction. La capacité du groupe est ressortie à 93% du niveau de 2019 et le coefficient de remplissage à 87%.

Sur le T4, le résultat d'exploitation a baissé de 190 Millions d'euros par rapport à l'année précédente, avec une perte de 56 Millions d'euros, affecté par la situation géopolitique en Afrique et au Moyen-Orient.

A l'arrivée, le résultat net annuel ressort à 0,9 MdE, permettant un retour à des fonds propres positifs à hauteur de 0,5 MdE pour la première fois depuis 2019. La dette nette est réduite de 1,3 MdE par rapport à la fin d'année 2022, ce qui se traduit par un ratio de dette nette/EBITDA à 1,2x. Les liquidités sont de 10,5 MdsE.

Le Directeur général du Groupe, MBenjamin Smith a déclaré : "En 2023, nous avons tenu nos engagements en réalisant de solides performances opérationnelles et financières, tout en maintenant notre position de groupe aérien de référence en matière de développement durable. Parmi nos principales réalisations, nous sommes satisfaits d'avoir pu renforcer davantage notre bilan et d'avoir restauré les fonds propres du Groupe. Nous avons également passé une commande historique de cinquante Airbus A350, assortie de droits d'acquisition pour quarante appareils supplémentaires, accélérant ainsi le renouvellement de notre flotte. Ces avions de dernière génération permettent une réduction de la consommation de carburant, des émissions de CO2 et de l'empreinte sonore. Ils offrent également une expérience plus agréable à nos clients. Nous avons par ailleurs confirmé notre position de premier utilisateur mondial de carburant d'aviation durable, démontrant ainsi notre détermination à tirer le plein parti de ce levier décarbonation pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable. Je tiens à remercier tous les employés d'Air France-KLM qui ont travaillé sans relâche pour rendre ces réalisations possibles. En 2024, l'une de nos priorités sera de continuer à renforcer notre performance, en poursuivant la mise en oeuvre de notre stratégie. Cette année sera doublement spéciale pour nous, avec d'une part le 20e anniversaire d'Air France-KLM, et la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en France, dont Air France est fière d'être le sponsor officiel. Nous sommes impatients d'accueillir le monde - athlètes, délégués, supporters et autres - en France et à bord de nos avions pour célébrer cet évènement planétaire."