Air France-KLM : la hausse des coûts inquiète malgré les très bons résultats

(Boursier.com) — Air France-KLM perd 5% à 1,5 euro malgré une performance meilleure que prévu au deuxième trimestre grâce à une hausse du nombre de passagers transportés et des prix vigoureux. Sur les trois mois clos fin juin, le transporteur a dégagé un résultat opérationnel de 733 millions d'euros (+90%), bien supérieur aux 665 ME anticipés en moyenne par les analystes, pour un chiffre d'affaires de 7,62 Mds, en croissance 14%. Le bénéfice net a bondi de 86% à 604 ME (447,6 ME de consensus) alors que la compagnie aérienne a transporté 24,7 millions de passagers sur la période avril-juin avec des capacités représentant 92% des niveaux de 2019.

Le Groupe a enregistré une très bonne recette unitaire passager par ASK, en hausse de 12,3% par rapport à l'année dernière. Cette amélioration est due à l'augmentation du coefficient de remplissage, en particulier sur le réseau long-courrier (Amérique du Nord, Afrique, Asie et Moyen-Orient et Transavia) et du yield sur l'ensemble du réseau à l'exception de l'Asie.

Le cash-flow d'exploitation libre ajusté s'est établi à 557 millions d'euros, soit une réduction de 975 ME par rapport à l'année dernière. Cette différence s'explique par un rattrapage des ventes de billets pour la saison estivale au deuxième trimestre 2022, précise la firme. La dette nette ressort à 4,9 milliards d'euros, soit une amélioration de 1,4 MdE par rapport à la fin de l'année 2022.

Air France KLM a confirmé sa prévision de capacité pour l'ensemble de l'année, à 95% environ. Le groupe s'attend néanmoins désormais à une faible augmentation à un chiffre du coût unitaire par rapport à 2022, contre une stabilité visée précédemment, en raison de l'inflation. Les investissements nets pour l'ensemble de l'année 2023 sont estimés à 3 milliards d'euros. Le FCF opérationnel ajusté, hors exceptionnels, devrait rester positif à moyen terme (2024-2026) tandis que le management fixe un objectif de marge opérationnelle de 7% à 8% à moyen terme.

Citi ('achat') déclare que le groupe aérien a dépassé les estimations des analystes avec un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation ajusté supérieurs au consensus, principalement grâce à des prix meilleurs que prévu. La banque s'attend à ce que le consensus pour l'exercice 2023 soit augmenté d'un pourcentage moyen à un chiffre et pense que les discussions avec Apollo sur le financement de quasi-fonds propres de 1,5 milliard d'euros représenteraient une augmentation de quasi-fonds propres non dilutive.

Liberum note que la compagnie a dépassé les attentes du marché, tandis que les réservations sont bonnes mais signale des vents contraires sur les coûts unitaires. La direction a guidé vers une croissance de la capacité légèrement plus lente et des coûts unitaires hors carburant plus élevés.