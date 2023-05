Air France KLM : la 'bataille' avec les transporteurs chinois continue à faire jaser

(Boursier.com) — Contre la tendance, Air France KLM se distingue en fin de séance, sur un gain de 1,5% à 1,6 euro à Paris. L'actualité autour de la compagnie française reste marquée par la 'bataille' avec les transporteurs chinois autour de la desserte de Pékin, Shangaï ou encore Canton. Air France souhaite en effet que le gouvernement français limite l'accès des compagnies aériennes chinoises au territoire national, affirmant qu'elles bénéficient d'un avantage injuste car elles peuvent survoler l'espace aérien russe fermé à de nombreux autres transporteurs.

La branche française d'Air France-KLM tient à ce que le président Emmanuel Macron introduise des taxes ou d'autres mesures qui créeraient une base de coûts similaire entre Air France et les compagnies aériennes chinoises, selon des personnes proches de la situation citées par 'Bloomberg'. Si les professionnels du tourisme attendant avec impatience le retour des touristes chinois dans l'Hexagone, AF ne compte pas se laisser faire. "Nous soutenons la montée en puissance de la capacité entre la France et la Chine, mais il faut que les règles du jeu soient équitables", a déclaré un porte-parole d'Air France. "En ce moment, il y a une distorsion de concurrence dont il faut tenir compte".

Le gouvernement recherche un retour "progressif et équilibré" des relations avec la Chine, et des membres de plusieurs ministères prévoient de se réunir dès cette semaine pour discuter du sujet, a déclaré à l'agence un responsable du gouvernement. Le plus grand risque pour Air France et d'autres compagnies aériennes européennes est que les passagers " préfèrent choisir des compagnies aériennes chinoises pour des tarifs moins chers", affirme l'analyste d'Alphavalue, Yi Zhong.

La situation d'Air France est d'autant plus délicate par rapport à celle des autres compagnies aériennes européennes car la France et la Chine ont signé en 2017 un accord bilatéral autorisant des dizaines de liaisons par semaine par les transporteurs chinois. L'accord devait entrer en vigueur en 2020 mais cela n'a jamais été le cas en raison de la pandémie. En attendant que les discussions avancent entre les diverses parties prenantes, Air France devrait, comme annoncé précédemment, passer d'un vol par semaine actuellement sur Pékin et deux sur Shanghai, à 3 vols hebdomadaires vers chacune des deux villes à compter de ce mois, puis à un vol quotidien à partir de juillet (sous réserve d'approbation des autorités chinoises). Un programme de vols qui restera bien en-deçà des niveaux pré-pandémie.