(Boursier.com) — Premier actionnaire d'Air France KLM, l'Etat n'a pas l'intention de sortir du capital de la compagnie aérienne. Martin Vial, directeur général de l'Agence des participations de l'Etat (APE), a également affirmé ce matin que Bercy, qui contrôle actuellement 28,6% du transporteur, continuera "à jouer son rôle d'actionnaire" et contribuerait à d'éventuelles nouvelles opérations sur son capital. "L'entreprise est sur la bonne voie, le point mort d'Air France et de KLM en sortie de crise est bien meilleur qu'avant la crise", a souligné Martin Vial.

Une annonce qui intervient alors que les grandes compagnies françaises sont encore loin d'avoir surmonté la crise. Air France, Corsair et Air Caraïbes réclament ainsi la poursuite des aides accordées en plein coeur de la tempête alors que la reprise se veut lente et chaotique. Comme le rapportent nos confrères des 'Echos', les 3 compagnies souhaitent notamment que l'aide à l'activité partielle de longue durée (APLD) soit "prolongée au-delà de 2022 et surtout, revalorisée à hauteur de 70% du salaire brut (dans la limite de 4,5 fois le SMIC)". Les transporteurs souhaiteraient également augmenter "le plafond de 10 millions d'euros fixé pour la prise en charge des coûts fixes des entreprises". Ils attendent aussi "surtout qu'on n'alourdisse pas leur fardeau dans les prochains mois, en exigeant qu'elles commencent à rembourser les prêts garantis et les exonérations de charges sociales".

Le titre AF-KLM progresse de 2,4% à 3,97 euros en fin de matinée à Paris.