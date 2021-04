Air France KLM : l'Etat détient 28,6% du capital

Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Dans un avis AMF, l'État français, via l'Agence des participations de l'État, a confirmé avoir franchi en hausse, le 22 avril, les seuils de 15% du capital et 20% et 25% du capital et des droits de vote d'Air France KLM et détenir 183.801.576 actions représentant 245.042.901 droits de vote, soit 28,60% du capital et 28,47% des droits de vote de la compagnie aérienne. Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de la société. Par ailleurs, le déclarant a précisé détenir 3.987.165 " océanes " d'une valeur nominale unitaire de 17,92 euros, d'échéance le 25 mars 2026, donnant droit par conversion à autant d'actions Air France-KLM.