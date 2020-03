Air France KLM</b> : l'Etat à la rescousse ?

Air France KLM : l'Etat à la rescousse ?

Air France KLM : l'Etat à la rescousse ?









Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Air France KLM, qui restait sur deux séances de hausse, retombe de 4% à 4,4 euros en ce début de semaine dans un contexte toujours très compliqué pour le secteur. La compagnie, dont le titre a été divisé par plus de deux en 2020, fait l'objet de nombreux bruits de couloir alors qu'elle a été contrainte de clouer au sol quasiment toute sa flotte et de mettre au chômage partiel 45.000 salariés pour faire face à la chute de la demande et aux restrictions de voyage imposées par les différents gouvernements.

Face à cette situation, l'Etat pourrait apporter son soutien au transporteur. Une possibilité une nouvelle fois évoquée ce matin sur 'Europe 1' par le patron de la banque publique d'investissement, Bpifrance. Selon Nicolas Dufourcq, le gouvernement français pourrait devoir "injecter massivement des liquidités" dans "une ou deux entreprises" dont il est déjà un très gros actionnaire pour les aider à surmonter la crise. Le dirigeant évoquant notamment le cas d'AF-KLM. A suivre.