Air France KLM : l'avenir de KLM en question selon sa directrice générale

(Boursier.com) — A contre-courant, Air France KLM cède 1,3% à 10,8 euros ce mardi à Paris. La restriction du nombre de vols à l'aéroport d'Amsterdam, une mesure du gouvernement néerlandais pour réduire la pollution sonore, continue à faire beaucoup de bruit aux Pays-Bas mais aussi dans le secteur aérien.

S'exprimant dans une interview accordée à 'Bloomberg', Marjan Rintel, DG de KLM, a déclaré que sa compagnie aérienne se retrouvera très probablement avec 17 vols quotidiens de moins lors de la saison été 2024. "Il ne s'agit pas d'aujourd'hui et de demain, mais de l'avenir de KLM... Il s'agit de l'avenir de la position économique des Pays-Bas dans le monde et de la direction que nous voulons suivre", a expliqué la dirigeante.

KLM s'appuie davantage sur son réseau mondial que la plupart des autres compagnies aériennes européennes car les Pays-Bas n'offrent pas de marché local. M.Rintel a souligné que l'accès à des destinations comme New York et l'Asie est essentiel pour que KLM puisse payer ses investissements, et que les vols de desserte court-courrier du type que la le transporteur pourrait être contraint d'éliminer aident à remplir les avions long-courriers : "pour le modèle économique de KLM, nous alimentons notre réseau international avec toutes les petites destinations en Europe".

Le gouvernement néerlandais envisage de réduire les vols annuels à Schiphol d'environ 10%, pour les porter à 452.500, afin de réduire la pollution environnementale et sonore. Une mesure qui, selon les compagnies aériennes et les groupes de pression, minerait la position de plaque tournante de Schiphol en tant que l'un des principaux aéroports de correspondance d'Europe. KLM a intenté une action en justice au sujet de la première étape de réduction de capacités à 460.000 mouvements, une baisse qui, selon Rintel, nuirait à la capacité de KLM à faire face à une concurrence " féroce ".

KLM attend également que la Commission européenne se prononce sur la question de savoir si le gouvernement néerlandais a correctement suivi la procédure d'approche équilibrée, un processus qui décrit les meilleures pratiques pour mettre en oeuvre des restrictions de capacité aéroportuaire à des fins de contrôle du bruit.

Les restrictions de capacités à Schiphol devraient également affecter les autres compagnies aériennes desservant les Pays-Bas, car elles perdront probablement aussi certains créneaux horaires. En conséquence, certains transporteurs font pression pour que des mesures de rétorsion soient prises pour interdire à KLM l'accès à d'autres hubs à l'étranger. JetBlue Airways, qui a commencé à desservir Amsterdam depuis l'aéroport international John F. Kennedy en août, a par exemple demandé aux autorités américaines d'interdire au transporteur néerlandais l'accès à l'aéroport de New York s'il perdait son accès à Schiphol.

M.Rintel a affirmé que de telles exigences émanant d'autres compagnies aériennes constituaient une "grande menace" pour KLM et un risque pour leur coentreprise et les destinations internationales. "JetBlue ne sera pas le seul... Il y en aura d'autres. Si vous réduisez les créneaux horaires comme celui-ci, sans aucune compréhension des accords internationaux, alors il est tout à fait normal que JetBlue soit très offensé", a indiqué la DG du transporteur.