Air France KLM : l'accord de partage de codes avec IndiGo décolle

(Boursier.com) — L 'accord de partage de codes entre Air France KLM et IndiGo, la première compagnie indienne, annoncé en décembre 2021, prend son envol. A la suite de la levée des restrictions de voyage en Inde et de l'approbation du gouvernement indien, les clients d'Air France et de KLM auront à terme accès à 30 nouvelles destinations en Inde, avec de nombreuses combinaisons d'aller/retour possibles, tant pour des déplacements personnels que professionnels.

Les vols Air France, KLM et IndiGo pourront être combinés sur une seule réservation et les membres du programme de fidélité Flying Blue pourront gagner des miles sur l'ensemble des routes couvertes par cet accord. Air France et KLM desservent déjà 4 destinations en Inde au départ de leurs hubs de Paris et Amsterdam : Delhi, Mumbai, Chennai et Bengaluru.

Les clients IndiGo voyageant au départ des provinces indiennes auront quant à eux accès au réseau mondial d'Air France et de KLM, avec plus de 300 destinations, dont 120 en Europe et une cinquantaine sur le continent américain.

Henri de Peyrelongue, DGA Commercial Ventes Air France-KLM, a déclaré : "Air France-KLM est très fier d'être le premier grand groupe aérien européen à initier une coopération avec IndiGo. Cet accord de partage de codes nous permettra d'accroître notre présence locale et d'améliorer la connectivité de l'Inde - l'un des marchés à la croissance la plus rapide - avec le reste du monde, via nos hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. Pour nos clients, cela signifie un réseau enrichi avec pas moins de 30 nouvelles destinations en Inde, ainsi que de nombreuses combinaisons d'aller/retour possibles pour des voyages d'affaires et de loisirs".