Air France KLM : KLM va supprimer jusqu'à 1.000 emplois additionnels

Air France KLM : KLM va supprimer jusqu'à 1.000 emplois additionnels









Crédit photo © KLM

(Boursier.com) — La situation est toujours très compliquée dans le ciel européen. Compte tenu d'une reprise plus lente qu'espérée, KLM va supprimer entre 800 et 1.000 postes supplémentaires pour faire face à la crise actuelle. Selon les informations du 'De Telegraaf' confirmées par la compagnie, 500 postes de PNC, 100 pilotes et 400 employés au sol sont concernés par ces nouvelles coupes d'effectifs. De quoi porter les suppressions d'emplois chez KLM depuis le début de la crise à près de 6.000.

Et ce alors que le partenaire d'Air France a annoncé hier qu'il devrait sans doute être contraint d'annuler dès demain tous ses vols long-courriers en réponse aux dernières mesures mises en place par le gouvernement batave pour faire face à la pandémie (un deuxième test de dépistage négatif devra être effectué juste avant le départ tant pour les passagers que pour les équipages). Une décision qui pourrait conduire KLM à revoir à la hausse son plan de restructuration.

Le patron de la Lufthansa vient de son côté d'indiquer que la compagnie allemande perd encore 1 million d'euros toutes les deux heures. Lors d'un évènement virtuel organisé par Eurocontrol, Carsten Spohr a précisé que le transporteur opère actuellement avec environ 20% de ses capacités. Le dirigeant estime néanmoins que la campagne de vaccination contre le Covid-19 devrait permettre une accélération de la reprise au deuxième trimestre.